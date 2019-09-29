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MSB: Hava sahamızı ihlal eden İHA vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İncirlik'ten kalkan F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu açıkladı.

MSB: Hava sahamızı ihlal eden İHA vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İncirlik'ten kalkan F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "28 Eylül 2019 tarihinde Milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti. Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." denildi.

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MSB: Hava sahamızı ihlal eden İHA vuruldu

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