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MSB: Hedefler ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

'TERÖRİST İLE BUNLARA AİT ARAÇLAR HEDEF ALINIYOR' Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi.

MSB: Hedefler ele geçirildi (2)

'TERÖRİST İLE BUNLARA AİT ARAÇLAR HEDEF ALINIYOR'
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil-masum kişiler, harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

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