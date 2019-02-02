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MSB heyetinin Rusya'daki temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı heyeti, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği Rusya'daki çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü - Heyetin, Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi - Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili olarak Türkiye'nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) heyeti, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği Rusya'daki çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin, Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de sürdürülen iş birliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki durumla ilgili olarak ise Türkiye'nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğunun gözlendiği aktarılarak, görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin öneminin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Rusya

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