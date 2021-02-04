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  4. MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

04.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

MSB: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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