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  4. MSB: "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 22:38 | Son Güncelleme

MSB: "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

MSB: "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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