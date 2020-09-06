MSB: "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."