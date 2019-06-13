MSB: "\u0130dlib Gerginli\u011fi Azaltma B\u00f6lgesindeki 10 numaral\u0131 G\u00f6zlem Noktam\u0131za Suriye rejim g\u00fc\u00e7lerinin kontrol\u00fcndeki b\u00f6lgeden kas\u0131tl\u0131 oldu\u011fu de\u011ferlendirilen 35 havan at\u0131\u015f\u0131 ile sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi."PARTNERUyku sorununa kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm! Yak\u0131n zamanda tan\u0131t\u0131lan en garip 5 teknolojik \u00fcr\u00fcnFeke\u2019de sa\u011fanak sele d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcHafif ticari ara\u00e7 takla att\u0131, gen\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00f6ld\u00fc
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