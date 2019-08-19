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MSB:  İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlip bölgesinde, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak amacıyla intikal eden Türk konvoyuna havan saldırısının düzenlendiğini, olayda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivilin öldüğünü, 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlip bölgesinde, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak amacıyla intikal eden Türk konvoyuna havan saldırısının düzenlendiğini, olayda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivilin öldüğünü, 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil masum insanlara büyük zararlar vererek, giderek insanlık dramına dönüşen operasyonların, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek, taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek, bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."

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