HABER

MSB:  İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak amacıyla intikal eden Türk konvoyuna havan saldırısının düzenlendiğini, olayda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivilin öldüğünü, 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde, 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak amacıyla intikal eden Türk konvoyuna havan saldırısının düzenlendiğini, olayda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivilin öldüğünü, 12 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil masum insanlara büyük zararlar vererek, giderek insanlık dramına dönüşen operasyonların, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek, taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek, bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır. Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."

Haber: ANKARA, (DHA)-

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildiTaklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi
Kamıştan yapılmış gemi bugün İstanbul’a ulaşacakKamıştan yapılmış gemi bugün İstanbul’a ulaşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Emrah klibi kaldırttı! Ortalık karıştı

Emrah klibi kaldırttı! Ortalık karıştı

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönmeye başladı

Geri dönüyorlar! Böyle görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi

Köprüde kaza! Trafik kilitlendi

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü gaybubet evinde yakalandı

Kaçıyordu! Gaybubet evinde yakalandı!

Küçük Selin 4 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

Maganda dehşeti! Küçük Selin'den acı haber

Avcının aradığı geyik nerede?

Avcının aradığı geyik nerede?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.