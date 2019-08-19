MSB: "\u0130dlib\u2019te 9 Numaral\u0131 G\u00f6zlem Noktas\u0131\u2019na intikal esnas\u0131nda konvoyumuza bir hava sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlenmi\u015f, 3 sivil \u00f6lm\u00fc\u015f, 12 sivil yaralanm\u0131\u015ft\u0131r."Duyar duymaz harekete ge\u00e7tiler: 72 ya\u015f\u0131nday\u0131m b\u00f6ylesini g\u00f6rmedim\u0130htiya\u00e7, ta\u015f\u0131t ve konut kredi faiz oranlar\u0131 g\u00fcncellendi!Ba\u015fkan Bekler\u2019den sa\u011fduyu \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
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