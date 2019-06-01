MSB: "I\u011fd\u0131r s\u0131n\u0131r b\u00f6lgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK\u2019l\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6ristlerle \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 2 kahraman silah arkada\u015f\u0131m\u0131z \u015fehit olmu\u015f, 5 kahraman silah arkada\u015f\u0131m\u0131z ise yaralanm\u0131\u015ft\u0131r." Art arda sald\u0131rd\u0131lar! Korkun\u00e7 geceSahte polis \u00e7etesi \u00e7\u00f6kertildiFET\u00d6\u2019c\u00fcler Yunanistan\u2019a ka\u00e7arken yakaland\u0131
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