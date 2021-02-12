MSB: "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar 2’si isi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
MSB: "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar 2’si isi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
MSB: "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar 2’si isi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
MSB: "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar 2’si isi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir."