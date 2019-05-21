MSB: "Irak kuzeyi Ava\u015fin-Basyan b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harekat\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu."PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiG\u00f6lde bulunan erkek cesedinin kimli\u011fi belli olduAdana\u2019daki "kaliforniyum" san\u0131lan madde "re\u00e7ine" \u00e7\u0131kt\u0131
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