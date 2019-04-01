MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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