MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
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MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda en az 4 terörist etkisiz hale getirildi."
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