HABER

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir."

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Tabiat parkında ayağı kırılan tatilciyi AFAD ekipleri kurtardıTabiat parkında ayağı kırılan tatilciyi AFAD ekipleri kurtardı
Plakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadıPlakayı çiçekle kapattı ama polisten kaçamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.