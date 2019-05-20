MSB: "Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harekat\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler imha edildi."PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havuzu burada!Para isteyen e\u015fine \u015fiddet uygulad\u0131Ara\u00e7lar\u0131n hurdaya d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc kazadan s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin burnu bile kanamad\u0131
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