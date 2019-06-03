MSB: "Irak kuzeyi Hakurk\u2019ta ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131\u2019nda 1 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirilerek harek\u00e2t\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 28 oldu. " Annesine s\u00f6ylediklerine dayanamam\u0131\u015ft\u0131! Ac\u0131 haber geldiTarlaya u\u00e7an kamyon alev alev yand\u0131: 3 yaral\u0131Y\u00fck asans\u00f6r\u00fc ile duvar aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fan market \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 \u00f6ld\u00fc
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