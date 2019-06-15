MSB: "Irak kuzeyi Hakurk\u2019ta ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harekat\u0131 kapsam\u0131nda, b\u00f6lgede tespit edilen PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlere ait s\u0131\u011f\u0131nak, bar\u0131nak ve m\u00fchimmat depolar\u0131 hava harekat\u0131 ile vuruldu."Bu cihazla internet evinizin her yerinden \u00e7ekecek!Tavas'ta iki otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc 1 yaral\u0131\u015e\u0131rnak'ta 4 y\u0131l \u00f6nce kaybolmu\u015ftu, \u015fehit oldu\u011fu belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum