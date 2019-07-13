MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla ’Pençe-2 Operasyon Planıi’ çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı."

