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MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

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