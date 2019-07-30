MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."
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