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MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

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