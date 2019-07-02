MSB: Irak kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Harekâtı' ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK bölücü terör örgütü hedeflerinin vurulduğunu, en az 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

