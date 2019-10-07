MSB: "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA’ların katılımı ile düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyinde Gara b\u00f6lgesinde Hava Kuvvetleri unsurlar\u0131 ve \u0130HA\u2019lar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile d\u00fczenlenen operasyonda b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."PARTNERG\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fi \u015firket bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!Polisten ka\u00e7an alkoll\u00fc s\u00fcr\u00fcc\u00fc havaya ate\u015f a\u00e7\u0131larak yakaland\u0131Polisler son anda kurtard\u0131
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