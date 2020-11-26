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MSB: "Irak kuzeyinde PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi"

26.11.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet 60 mm havan ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet 60 mm havan ile çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat ise şöyle sıralandı:
"1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 60 mm havan, 1 adet EYP basma düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet anti personel mayını, 4 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 243 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 40 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 82 adet çelik çekirdekli zırh delici mühimmat, 10 adet av tüfeği fişeği."

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