MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.
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MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."
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