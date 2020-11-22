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  4. MSB: "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

22.11.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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MSB: "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi."

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