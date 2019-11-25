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MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 20:43 | Son Güncelleme

MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gara bölgesi Milli Savunma Bakanlığı

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