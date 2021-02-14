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  4. MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu."

MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu."

14.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu."

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