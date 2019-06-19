MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya ait bir s\u0131\u011f\u0131nakta yerden havaya omuzdan at\u0131lan SA-14 portatif f\u00fcze bulundu." Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!O\u011flunu tabancayla yaralayan baban\u0131n sorusu \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131Marketten \u00e7ald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7ki ve mezesini i\u00e7emeden yakaland\u0131
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