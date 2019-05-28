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MSB: Irak kuzeyine harekat başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere yönelik topçu bataryaları ve hava kuvvetleri atışları ardından, komando birliklerince harekat başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere yönelik topçu bataryaları ve hava kuvvetleri atışları ardından, komando birliklerince harekat başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Pençe Operasyon Planı' çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 tarihinde öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri atışları ardından saat 20.00'de harekat başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon, ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

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