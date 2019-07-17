HABER

MSB: Irak kuzeyine hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
15 Temmuz Milli Birlik Günü için 5 günde 14 etkinlik15 Temmuz Milli Birlik Günü için 5 günde 14 etkinlik
Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da etil alkol operasyonu

Operasyonda ele geçirildi! Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti

Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...

Arnavutköy'de şoke eden olay! 8 kişi gelip 2 dakikada...

Hakkari ve Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Metrelerce uçtu, araç hurdaya döndü! Onun burnu bile kanamadı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da kaçak içki operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

Ankara'da hayvan hırsızlığı operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.