MSB: "Irak’ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi."

MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyi Gedik \u00dcs B\u00f6lgesinden ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019ya ait oldu\u011fu tespit edilen ma\u011faraya yap\u0131lan havan at\u0131\u015f\u0131yla birden fazla \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 bulunan bir m\u00fchimmat deposu vurularak imha edildi." Canl\u0131 yay\u0131nda oldu\u011funu farkedince... Mustafa Cengiz b\u00f6yle yakaland\u0131Zab\u0131ta ile seyyar sat\u0131c\u0131lar\u0131n araba kavgas\u0131Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Ege Ekonomik Forum'a kat\u0131ld\u0131 (2)
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