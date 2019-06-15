MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesindeki Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131\u2019nda 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi. B\u00f6ylece harek\u00e2t\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 27 May\u0131s\u2019tan bu yana toplam 51 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."\u0130\u015fte Uber'in yeni taksisi! G\u00f6ren hayran kal\u0131yorAnne, bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 e\u015findeki 2 \u00e7ocu\u011funu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u0130zin g\u00fcn\u00fcnde kad\u0131n\u0131n yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131na duyars\u0131z kalmad\u0131
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