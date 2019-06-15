MSB: "Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesindeki Pençe Harekâtı’nda 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana toplam 51 terörist etkisiz hale getirildi."

