MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak, s\u0131\u011f\u0131nak ve m\u00fchimmat deposu olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu."12 ya\u015f\u0131ndaki Youtuber'\u0131n do\u011fum g\u00fcn\u00fc hediyesi dudak u\u00e7uklatt\u0131Denizli\u2019de eski sa\u011fl\u0131k oca\u011f\u0131 binas\u0131nda yang\u0131nBatakl\u0131\u011fa saplanan leylek, \u00f6lmek \u00fczereyken kurtar\u0131ld\u0131
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