MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyi Hakurk\u2019ta ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harekat\u0131 kapsam\u0131nda, b\u00f6lgede tespit edilen PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlere ait s\u0131\u011f\u0131nak, bar\u0131nak ve m\u00fchimmat depolar\u0131 hava harekat\u0131 ile vuruldu."Sahiller doldu ta\u015ft\u0131!Filipinler\u2019de gelin taraf\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan kamyon devrildi\u0130ranl\u0131 \u00e7iftin c\u00fczdan\u0131n\u0131 'tantanac\u0131l\u0131k' ile b\u00f6yle \u00e7ald\u0131lar
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