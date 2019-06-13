MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyi Hakurk\u2019ta ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda, b\u00f6lgede tespit edilen PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristlere ait s\u0131\u011f\u0131nak, bar\u0131nak ve m\u00fchimmat depolar\u0131 hava harek\u00e2t\u0131 ile vuruldu."PARTNERUyku sorununa kesin \u00e7\u00f6z\u00fcm! Yak\u0131n zamanda tan\u0131t\u0131lan en garip 5 teknolojik \u00fcr\u00fcnKapadokya\u2019da turistler balon turu i\u00e7in kuyruk olu\u015fturduYaz tatili planlar\u0131n\u0131z\u0131 karneye g\u00f6re yap\u0131n
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