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MSB: "Irak’ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 10:49 | Son Güncelleme

MSB: "Irak’ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

MSB: "Irak’ın kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

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