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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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