MSB: "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e-3 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."PARTNERAsl\u0131 Enver ile Murat Boz ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n e\u015fi\u011finde mi?Baba- o\u011flun \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc evdeki yang\u0131ndan 1'i bebek 6 ki\u015fi kurtar\u0131lm\u0131\u015fH\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelilerini kapanmayan yak\u0131t deposu kapa\u011f\u0131 yakalatt\u0131
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