MSB: "Irak’ın kuzeyinde ’Pençe-2 Operasyon Planı’ çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."

