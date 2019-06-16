HABER

MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 51'i Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde, toplam PKK'lı 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 51'i Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde, toplam PKK'lı 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı’nın planlandığı gibi başarılı şekilde devam ettiği bildirildi. PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediliyor. 27 Mayıs tarihinden bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu. Son olarak Metina ve Kandil bölgelerine hava harekâtı düzenlenerek 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu güne kadar Irak’ın kuzeyinde toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51’ini Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu. Ayrıca komandolarımız tarafından terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilirken, 15 sığınak ve barınak daha kullanılamaz hâle getirildi. Böylece terör örgütü PKK’nın Hakurk bölgesinde toplam 133 mağara ve sığınağı içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi."

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetiştiKimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Burdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıBurdur'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.