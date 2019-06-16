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MSB: Irak'ın kuzeyinde toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 51'i Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde, toplam PKK'lı 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 51'i Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde, toplam PKK'lı 76 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı’nın planlandığı gibi başarılı şekilde devam ettiği bildirildi. PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği, kullandıkları sığınak, barınak, mağara, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediliyor. 27 Mayıs tarihinden bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu. Son olarak Metina ve Kandil bölgelerine hava harekâtı düzenlenerek 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nın başladığı 27 Mayıs’tan bu güne kadar Irak’ın kuzeyinde toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51’ini Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu. Ayrıca komandolarımız tarafından terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilirken, 15 sığınak ve barınak daha kullanılamaz hâle getirildi. Böylece terör örgütü PKK’nın Hakurk bölgesinde toplam 133 mağara ve sığınağı içerisindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi."

Haber: ANKARA, (DHA)-

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