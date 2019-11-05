HABER

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:51 | Son Güncelleme

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
Mağaracıların yaptığı araştırma sonucunda Bursa’nın saklı güzelliği ortaya çıktıMağaracıların yaptığı araştırma sonucunda Bursa’nın saklı güzelliği ortaya çıktı
Alkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecekAlkol satışı cinayetini güvenlik kamerası çözecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Son dakika! Muğla'da deprem (Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

Muğla'da peş peşe depremler!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.