MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."

MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Ava\u015fin b\u00f6lgesinde tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 5 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist, S\u0130HA\u2019lar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi. Operasyonlar devam edecek."PARTNER 'Hi\u00e7 de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f' \u0130\u015fte d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc turistik yerlerin ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fcMa\u011farac\u0131lar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucunda Bursa\u2019n\u0131n sakl\u0131 g\u00fczelli\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Alkol sat\u0131\u015f\u0131 cinayetini g\u00fcvenlik kameras\u0131 \u00e7\u00f6zecek
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