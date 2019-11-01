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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:29 | Son Güncelleme

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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