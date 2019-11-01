MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist, SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Kandil ve Haftanin b\u00f6lgelerinde tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist, S\u0130HA\u2019lar\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan etkisiz hale getirildi." Art\u0131k adrenalin tutkunlar\u0131n\u0131n da yeni adresi! Do\u011fas\u0131yla g\u00f6z kama\u015ft\u0131r\u0131yorAS\u0130MED Erzurum Ba\u015fkan\u0131 Sava\u015f E\u011filmez:\u00c7ank\u0131r\u0131'da Ba\u011fdadi'nin \u00f6zel hizmetini yapan ki\u015fi yakaland\u0131
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