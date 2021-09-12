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MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

12.09.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde açılan taciz atışı sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, bir askerin yaralandığı belirtildi.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde açılan taciz atışı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Şimşek bölgesinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

MSB, Nisan ayında Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarını başlattıklarını duyurmuştu.

İdlib'de dün iki asker hayatını kaybetti

MSB, dün Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yapılan açıklamada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde "arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı düzenlendiği" belirtilmişti.

Suriye sınırında dün komutanlarla bir araya gelen Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattında: 'İdlib'de şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak'

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