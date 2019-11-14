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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:52 | Son Güncelleme

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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