MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

MSB: "Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Zap b\u00f6lgesinde tespit edilen b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 6 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist, d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar\u0131m\u0131z h\u0131z kesmeden devam edecek." Canl\u0131 yay\u0131nda oldu\u011funu farkedince... Mustafa Cengiz b\u00f6yle yakaland\u0131\u00c7anakkale'de 45'i \u00e7ocuk, 99 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131G\u00dcNCELLEME - Bolu merkezli FET\u00d6\/PDY operasyonunda 3 \u015f\u00fcpheli tutukland\u0131
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