MSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı İŞKUR başvuru işlemleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) işçi alımına dair detaylar belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kamu ilanları sayfasından duyurulan ilanla bin 72 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Çok sayıda işçinin istihdam edileceği alıma ilgi hayli büyük olurken, başvuru süreci süreci 16 Temmuz itibariyle başladı. MSB işçi alımı başvurusu yapacak adaylar alıma dair detayları araştırıyor. Peki MSB işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

MSB işçi alımı başvuruları nereden yapılıyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından istihdam edilecek işçilerin alımına dair süreç İŞKUR üzerinden ilerleyecek. Adaylar İŞKUR'dan faydalanarak işçi alımı için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

2020 MSB işçi alımı başvuru şartları

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