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MSB: Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

  MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgesine 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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