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MSB: "Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Şemdinli hudut hattında arama tarama faaliyetinde bulunan komandoların tespit ettiği, terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda tespit edilen mağara içerisinden görüntülerin yer aldığı bir video da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Şemdinli hudut hattında arama tarama faaliyetinde bulunan komandoların tespit ettiği, terör örgütü PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda tespit edilen mağara içerisinden görüntülerin yer aldığı bir video da yer aldı. Görüntülerde teröristlere ait yaşam malzemeleri ve akü, jeneratör gibi araçlar yer aldı. Öte yandan, MSB tarafından yapılan paylaşımda "Hem sınır ötesinde hem de yurt içinde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Hakkâri/Şemdinli hudut hattında Kahraman Komandolarımızın tespit ettiği terör örgütü PKK’ya ait 4 giriş ve 4 çıkışı ile birlikte 4 odası bulunan bir mağara kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

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