MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

