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MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:07 | Son Güncelleme

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor.

MSB: "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

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